شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وقف فوري للاستيطان.. تصويت منتظر بمجلس الأمن الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يسابق مجلس الأمن الدولي الزمن لمحاولة الوقف الفوري والكامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب وكالة رويترز فإن المجلس التابع للأمم المتحدة سيبحث الاثنين مشروع قرار سيطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومن المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوا على النص الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع الفلسطينيين، وفقا لدبلوماسيين تحدثوا للوكالة.

والأحد منحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية كذلك بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقول إنه "منزعج بشدة".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. وتبنى قرارا بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما عن التصويت.

والنص "يؤكد مجددا أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي".

كما يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي تشيدها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية.