شكرا لقرائتكم خبر عن 8 موارد مالية لاتحاد الغرف السياحية.. عوائد الاستثمار الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت المادة (58) من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحة وتنظيم اتحاد لها، الموارد المالية لاتحاد الغرف السياحية، والتي تتكون من النسب التي تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك طبقاً لحكم المادة (34) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل.

ونصت المادة 58 من مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، علي أن تتكون أموال الاتحاد من:

1 - النسب التي تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك طبقاً لحكم المادة (34) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل.

2 - المنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية.

3 - عوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التي يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة.

4 - مقابل الخدمات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.

5 - مقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6 - ما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات.

7 - ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.

8 - أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.