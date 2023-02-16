شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من أرتيتا عقب هزيمة آرسنال أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره مانشستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض آرسنال للهزيمة أمام نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث أرتيتا في تصريحات لـ "أمازون برايم": لديّ ثقة أكبر في لاعبي فريقي، على الرغم من الخسارة، لدي ثقة أكبر بعد رؤية فريق يمكنأن يتنافس وجها لوجه، الأجواء والأداء كانا رائعين حقًا إذا استبعدنا أننا أهدرنا ثلاثة أهداف، مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم.

وتابع: للتغلب عليهم عليك أن تكون فوق مستواك، ولكن مرة أخرى يتم حسم المباريات بلقطات فردية، خاصة في منطقة الجزاء، هم كانوا أفضل منا، الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف غير ممكنة.

وأتم: في النهاية، إنها خيبة أمل لأننا خسرنا المباراة، كانت معركة لا تصدق بين فريقين، أعطيناهم الأهداف ولدينا ثلاث فرص لم نضعها في مرمى الخصم.