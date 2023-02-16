إلى أين وصلت العلاقة بين «مصر وتركيا»؟

الشارقة - اميمة ياسر - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع ممثلي الشركات التركية العاملة في مصر، يعد الأول من نوعه ولم يحدث منذ عام 2013.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الاجتماع يبعث رسالة بشأن التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية التركية، في شقها الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وذكر أن تركيا من الدول المهمة اقتصاديًا وتجاريًا لمصر، موضحًا أن حجم الميزان التجاري بين البلدين 7 مليارات دولار تنقسم إلى: 2.5 مليار دولار صادرات مصرية، و4.5 مليار واردات تركية.

وأوضح متحدث الوزراء، أن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر يزيد عن 2 مليار دولار، قائلًا إن «معظم الشركات التركية التي التقى رئيس الوزراء بممثليها، قائمة بالفعل وتعمل في مصر منذ عام 2007».

وأكد أن «تلك الشركات لم تتأثر بالفترات التي شهدت خلافات على المستوى السياسي بين البلدين»، مضيفًا: «كنا حريصين أن ننأى بالملف الاقتصادي والتجاري عن أية خلافات، والشركات التركية تلقت الرعاية والاهتمام كأية استثمارات أخرى».

واستشهد بحديث رؤساء الشركات، والذين قالوا إنهم لم يشهدوا معوقات على مدار 15 عامًا فترة تواجدهم بمصر، مختتمًا: «أكدوا أنهم تلقوا نفس الرعاية والاهتمام كاستثمارات أجنبية على أرض مصر، حتى في الفترات التي لم تكن العلاقات السياسية في أفضل أحوالها».

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مع وفد ضم ممثلي شركات تركية تعمل في مصر، أو ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

تطوير الدولة لمصانع الغزل والنسيج

من ناحية أخرى ، رد السفير نادر سعد، على منتقدي تطوير الدولة لمصانع الغزل والنسيج، قائلا: «البعض يردد بأن عملية إنقاذ مصانع الغزل والنسيج لا جدوى منها».

وأضاف أن شركات عالمية أجرت الدراسات، التي قررت الدولة بناء عليها ضخ استثمارات، وإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج بالمحلة.

وذكر أن تلك الدراسات مدققة للسوق العالمي، والميزات النسبية التي تتمتع بها مصر في قطاع الغزل والنسيج، مستطردا: «كل تلك الدراسات أثبتت أن المصانع ستتمكن من العودة لريادتها، إذا حدثت عملية التطوير اللازمة».

وأوضح متحدث الحكومة، أن الدراسات أفادت بأن المصانع بعد التطوير، ستكون قادرة على تلبية احتياجات السوق الداخلي من الغزل والمنسوجات المختلفة، فضلًا عن التصدير للخارج بجودة عالية.

وأكد أن الحكومة تعاقدت على شراء أحدث الماكينات في أوروبا بقيمة 650 مليون يورو، لافتًا إلى تحقق الجودة بالاستعانة بتلك الماكينات، إضافة إلى العمال المدربين على استخدامها، ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتسويق.

وأشار إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه دعوة واضحة ومفتوحة للقطاع الخاص؛ من أجل المشاركة في إدارة وتشغيل وتسويق الشركة بعد تشغيلها، منوهًا أن «الإدارة الحكومية غير الكفء لهذا القطاع، أوجدت ما آل إليه القطاع من تدهور».

واستطرد: «أنفقنا 30 مليار دولار على الماكينات والإنشاءات والتطوير، هذا إنفاق كبير ويمكن الشركة من استعادة الريادة مجددًا لو شغلت وأديرت بفكر جديد ومتطور، وتطبيق مفهوم القطاع الخاص بشأن الثواب العقاب، وأنك لا تعين أحدًا إلا إذا كنت تحتاجه بالفعل».

وقال إن الشركة شهدت تعيينات مبالغ فيها خلال الفترة الماضية، وفي تخصصات ليست بحاجة لها، معقبًا: «غريب جدًا تلاقي تخصصات إدارية، بينما الشركة متخصصة في الغزل والنسيج وتحتاج عمالة فنية وليست الفئات الإدارية».

وأكد أن «الصناعة الشغل الشاغل لرئيس الوزراء في الفترة الحالية»، نافيًا مرور أسبوع إلا وعقد «مدبولي» اجتماعات تتناول قطاعات ومجالات صناعية، أو أجرى جولات لدعم القطاع الصناعي.

وأكمل أن زيارة «مدبولي» لقلعة الصناعة المصرية الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، بمثابة رسالة دعم كبيرة لمدينة المحلة بشكل عام، ذاكرًا أنها الزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء مصري منذ عام 2014 أو 2015.