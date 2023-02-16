وفاة الممثلة الأمريكية راكيل ويلش عن 82 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - توفيت الممثلة الأمريكية الشهيرة راكيل ويلش عن عمر 82 عاما بعد صراع مع المرض، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية ودولية، وفق روسيا اليوم.

وقالت عائلتها إن الممثلة توفيت في منزلها بلوس أنجلوس بعد فترة قصيرة كانت تعاني من المرض فيها.

وولدت جو راكيل تيخادا (اسمها قبل الزواج) في ميدنة شيكاغو بولاية إيلينوي الأمريكية في عام

1940.

وبدأت مسيرتها الفنية في الستينات من القرن الماضي، حيث اشتهرت بعد دوريها في فيلمي "رحلة رائعة" و"مليون سنة ق. م." عام 1966. وسرعان ما أصبحت أحد "رموز الإغراء" العالمية في عصرها.

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