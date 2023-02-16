شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب هدف هالاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي تهديفه، بالهدف الذي أحرزه في شباك آرسنال، ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز هالاند الهدف الثالث لفريقه مانشستر سيتي، في شباك آرسنال.

ونجح مانشستر سيتي من الفوز أمام نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ورفع هالاند رصيد للهدف 26، في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، كالتالي:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي 26 هدفًا.

هاري كين، توتنهام 17 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد 14 هدفا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد 12 هدفًا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام 11 هدفًا.

ميجيل ألميرون، نيوكاسل 10 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد 10 أهداف.

جيمس ماديسون، ليستر سيتي، 9 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 8 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 8 أهداف.