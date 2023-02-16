شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة استثنائية من داخل صالون الزعيم جمال عبد الناصر بمطار القاهرة ببرنامج "في المطار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض برنامج "في المطار" المذاع علي تليفزيون الخليج 365، اليوم الأربعاء حلقة استثنائية من داخل صالون الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بمطار القاهرة الدولي، الذى تولى حكم مصر من 1954 حتى وفاته عام 1970.

وقدم البرنامج في حلقة اليوم معلومات واسرار تعرض لأول مرة من داخل صالون الرئيس الراحل بمطار القاهرة الدولي والمتواجد تحديداً بمنطقة الترانزيت داخل مبني الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والذي كان يغادر ويصل المطار من خلاله، ويستقبل به جميع الرؤساء والشخصيات الهامة من ضيوف مصر، حيث شهد الصالون العديد من لقاءات ومباحثات الزعماء، وحوارات الرئيس عبد الناصر الهامة التي تخص المنطقة.

وسمي صالون جمال عبد الناصر بمطار القاهرة بإسمه تخليداً لذكري الزعيم الراحل،

فهو شاهداً على أحداث سياسية عديدة في البلاد، حيث أنه بقي محتفظاً باسمه حتي الآن ومازل يحتفظ بالاثاث واللوحات المتواجدة داخله، ولا يمسح بدخوله إلا بعض الشخصيات الهامة، وايضآ الاسانسير الخاص بالزعيم والذي كان حلقة الوصل بين الصالون ومهبط الطائرات.

وكما يردد البعض في مطار القاهرة، إن جميع الرؤساء والشخصيات الهامة جاءوا إلي هذا الصالون لبحث القضايا الهامة والساخنة التي تخص الشعوب وبعضهم جاء للقاء الرئيس عبد الناصر، والذي كانت تربطه معهم علاقة احترام متبادل لفترة طويلة، حيث إنه لعب دورًا بارزًا فى تاريخ بلاده والمنطقة بأسرها.

برنامج "في المطار" فكرة وتقديم أحمد مصطفى، إعداد رحاب نبيل، تصوير حسام عاطف، ومحمود فخري، ومحمد نبيل، وصوت إسلام سمير، جرافيك شيريهان نجدي، مونتاج نانيس هيكل وهاجر السبيري، منتج فني وإخراج شادي ابو الحسن، إشراف عام علا الشافعي.