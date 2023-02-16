شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سياحة النواب يلتقي محافظ جنوب سيناء.. وخالد فودة يكشف عن افتتاح مشروعات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر ديوان عام المحافظة ومجموعة من المستثمرين بشرم الشيخ.

جاء ذلك في ختام فعاليات اليوم الأول للزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة لمدينة شرم الشيخ لتفقد الأوضاع وبحث آليات العمل على زيادة حركة السياحة الوافدة..

وأوضحت النائبة نورا علي، أن شرم الشيخ تمثل وجهة سياحية ساحرة وعالمية بما تملكه من مقومات متفردة، وهو الأمر الذي يتطلب معه تعظيم الاستفادة منها، وشددت على ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص مع الحكومة لاستعادة ريادة القطاع، لافتةً إلى أن الدولة تأخرت كثيرًا في حملة الترويج الدولية.

وأوضحت أن شرم تأثرت كثيرًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ويجب العمل بكل سرعة لجذب السوق الإنجليزي ببرامج متميزة لتعويض آثار غياب هذين السوقين.

وطالبت بضرورة توجيه حزم إضافية للفنادق وتفعيل مبادرات دعم الفنادق المتعثرة لدعمها للاستمرار في القيام بعملها لعودة معدلات السائحين للتزايد.

بدوره كشف اللواء خالد فودة عن مشروعات جديدة بالمحافظة، قائلا :" سيتم في بداية مارس افتتاح مجلس المدينة النموذجي صديق البيئة والذي يشمل أحدث النظم التكنولوجية العالمية وبنية تحتية عالمية..

وأضاف المحافظ، أن مجلس المدينة سيكون بمثابة ديوان عام للمحافظة ويضم حديقة مركزية ومول وبنوك وساحة علم، وبيت ضيافة و١٢ غرفة فندقية.

وأشار فودة، إلى أن المدينة تشهد حاليًا انشاء محطة معالجة مياه تنتج ٣٠ ألف متر مكعب يوميا، لمعالجة ندرة المياه، وتم عمل ١٥ ميدان جديد بتكلفة ٥٠ مليون جنيه تحملها رجال الأعمال..

وشهد اللقاء حلقة نقاشية تم خلالها الاستماع لمقترحات ورؤى النواب والمستثمرين لدفع القطاع، وجذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة المعدلات..

وفي نهاية اللقاء أهدى المحافظ درع المحافظة إلى النائبة نورا علي تقديرًا لجهود لجنة السياحة.