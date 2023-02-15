شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يفقد خماسي الفريق أمام برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن غياب خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال مواجهة برشلونة الإسباني، خلال مواجهة الدوري الأوروبي.

وأفادت تقارير صحفية، أن كل من أنتوني وأنتوني مارسيال وسكوت مكتوميناي، غابوا عن تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل السفر لمواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي، غدا الخميس، بذهاب دور ثمن النهائي.

وأكدت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه تقرر غياب أنتوني ومارسيال ومكتوميناي عن مواجهة برشلونة بسبب الإصابة التي لحقت بهم.

وأضافت: "كما يغيب أيضا ليساندرو مارتينز ومارسيل سابيتزر عن المباراة التي تقام في برشلونة بسبب الإيقاف، ولكن كاسيميرو سيكون متاحا حيث أن عقوبة إيقافه تؤثر عليه فقط في المباريات المحلية".

وينتظر أن تكون هذه المباراة مثيرة للغاية، ويعتقد إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد إنها كانت تستحق أن تقام في نهائي البطولة.

وقال تين هاج للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا: "نتطلع لتلك المباراة، تحتاج للمزيد من الطاقة لتجد نهاية مثل هذه، ستكون مواجهة عظيمة".