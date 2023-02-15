انت الان تتابع خبر "صفقة نيمار".. اجتماع جديد يخص الانتقال الى تشيلسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإن الخليفي اجتمع مع تود بويلي، في باريس، أثناء تناول الغذاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين ناقشا قضية انتقال نيمار جناح سان جيرمان، إلى صفوف تشيلسي في الصيف المقبل.

وأوضحت أن تشيلسي مستعد لدفع 60 مليون يورو للتعاقد مع الجناح البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ويرتبط نيمار بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

يذكر أن العديد من التقارير، زعمت بأن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في التخلص من نيمار، بسبب توتر علاقته مع زميله الفرنسي كيليان مبابي.