كارثة ساحلية جديدة تزيد أوجاع ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدت كارثة ساحلية جديدة إلى زيادة أوجاع الليبيين، إذ قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس، إن سفينة كانت تقل نحو 80 راكبا، وفي طريقها من ليبيا إلى أوروبا تعرضت لحادث، وإن هناك 73 راكبا في عداد المفقودين، ويفترض أنهم قد لقوا حتفهم.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن هناك 7 أشخاص تمكنوا من العودة إلى الشاطئ، في ظل ظروف صعبة للغاية، ويتلقون العلاج حاليا في المستشفى. وكانت السفينة قد بدأت رحلتها أمس.

وحسب تقديرات المنظمة، فإن هناك أكثر من 130 شخصا لقوا حتفهم بالفعل هذا العام، أثناء محاولتهم الفرار من ليبيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. كما شهد العام الماضي مقتل أكثر من 1450 شخصا أثناء القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر.

من جهته، دعا المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي، الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي إلى دعم إجراء انتخابات شاملة وشفافة في 2023.

جاء ذلك، خلال لقاء مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أنه تم خلال اللقاء بحث ضرورة دعم عملية سياسية ليبية-ليبية، تسهل إجراء انتخابات شاملة وشفافة في 2023.