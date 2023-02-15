وفد أممي يتابع حماية المدنيين بدارفور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقف وفد يمثل الأمم المتحدة بمشاركة بعثة «يونتامس» بالسودان مع اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية مسار دارفور على الجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية في حماية المدنيين بدارفور.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية العميد محمد المرتضى «إن الوفد اطلع على جهود حماية المدنيين بدارفور»، مشيرا إلى أنه تم تقديم عرض عن العمل الذي أنجز ومن ضمنها تخريج الدفعة الأولى والبدء في تدريب الدفعة الثانية.

بدوره قال رئيس قسم حقوق الإنسان يونتامس زاهينار «إن اللقاء كان ايجابيا وناقش جهود لجنة الترتيبات الأمنية ومسار دارفور في حماية المدنيين».