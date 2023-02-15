حملة الصومال العسكرية تصطاد 200 إرهابي

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وأعلنت الحكومة الصومالية خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام الصومالي داؤود أويس جامع بالعاصمة مقديشو، مقتل 200 مسلح من حركة الشباب، في حصيلة لعمليات عسكرية جرت خلال أسبوع، وقال «إن العمليات جرت في ولايات غلمدغ، وجوبالاند وجنوب غرب الصومال».وأوضح أن المواطنين بدؤوا يستجيبون لأوامر السلطات الرسمية في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وتعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد الإرهاب حتى القضاء على المسلحين، موصيا المدنيين بالابتعاد عن كل ما من شأنه مساعدة المتطرفين.
وبعد هدوء نسبي في الجبهات خلال الأسبوعين الماضيين، تجددت المعارك في أربع ولايات صومالية، في إطار تشبث الحكومة بتعزيز الحسم العسكري ضد التنظيمات المسلحة.
وتأتي التطورات في وقت تبحث فيه الحكومة الصومالية دعما إقليميا ودوليا واسعا في المرحلة المقبلة من العملية العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية.
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