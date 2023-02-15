شكرا لقرائتكم خبر المسنة المعجزة.. تخرج سليمة بعد 222 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل المعجزات تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فيما يشبه المعجزة، تمكنت فرق الإغاثة التركية من إنقاذ مسنة تركية تبلغ من العمر (77 عاما)، في ولاية أدي يامان، وذلك بعد مضي 212 ساعة على وقوع الزلزال. وأفادت محطة «تي.آر.تي» الرسمية بأنه قد تم إنقاذ امرأة (42 عاما) من تحت الأنقاض في محافظة كهرمان مرعش صباح أمس، بعد أن ظلت تحت الأنقاض لمدة 222 ساعة.

ولا يمكن التحقق من عملية الإنقاذ بشكل مستقل. وعد مراقبون عملية الإنقاذ بعد هذه الفترة معجزة حقيقية، وتم إسعاف المرأة ونقلها إلى المستشفى على الفور، بينما أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس، بأن فرق الإنقاذ تواصل حاليا جهودها من أجل العثور على ناجين تحت الأنقاض.

واستمرت فرق الإنقاذ التركية أمس، في بحثها الدؤوب عن ناجين تحت الأنقاض لليوم العاشر على التوالي، إثر الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة الحدودية التركية السورية، في ظل استمرار الإبلاغ عن عمليات الإنقاذ على الرغم من الصعوبات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن فرق الإنقاذ ستتأكد من انتشال آخر شخص من تحت الأنقاض قبل بدء رفع الحطام، مضيفا أن هناك نحو 20 ألف مبنى قد دمر.

ويقيم حاليا نحو 1.6 مليون شخص في ملاجئ طارئة بتركيا، كما غادر 600 ألف شخص آخر المنطقة أو تم إجلاؤهم منها.