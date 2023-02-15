تقنيات ناسا تحدد المحاصرين بالزلزال

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وأضافت وكالة الفضاء أنه تم إرسال تقنية تابعة لناسا إلى جماعات الإنقاذ في تركيا يمكنها اكتشاف الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، وتم بناء النماذج الأولية للوحدات في الأصل من قبل مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قبل ترخيصها لشركة «سبيس أوبس»، وتعمل الوحدات باستخدام رادار الميكروويف للكشف عن الحركات الضئيلة للجسم الناتجة عن عمليات مثل ضربات القلب أو التنفس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إنه تم نشر تكنولوجيا صممتها الوكالة في أعقاب الزلزالين المدمرين في تركيا وسوريا لمساعدة المسعفين في تحديد أماكن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.وأضافت وكالة الفضاء أنه تم إرسال تقنية تابعة لناسا إلى جماعات الإنقاذ في تركيا يمكنها اكتشاف الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، وتم بناء النماذج الأولية للوحدات في الأصل من قبل مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قبل ترخيصها لشركة «سبيس أوبس»، وتعمل الوحدات باستخدام رادار الميكروويف للكشف عن الحركات الضئيلة للجسم الناتجة عن عمليات مثل ضربات القلب أو التنفس.

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