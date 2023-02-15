جيولوجية تشبه زلزالي تركيا بأكبر تجربة نووية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت أستاذة الجيولوجيا في جامعة ويسترن واشنطن جاكي كابلان أورباخ «إنه يمكن مقارنة الزلزال المزدوج الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي بأكبر تجربة نووية في العالم». وأضافت جاكي في تصريحات لوكالة الأناضول التركية للأنباء «إنه حدث غير عاد إلى حد ما في هذا الجزء من جنوب تركيا، فعلى الرغم من تعرضه للزلازل، لم يشهد زلزالا بهذا الحجم منذ فترة. ومع ذلك، فهي منطقة نشطة للغاية من الناحية الزلزالية». وأكدت أن هناك زلازل كبيرة بمرور الوقت، وقالت «إن نمو السكان بمرور الوقت أدى إلى مزيد من الضحايا بعد هذه الزلازل»، كما أكدت أن الزلازل وقعت على عمق قريب جدا من السطح، مما زاد المأساة سوءا، وأضافت «وهذا يزيد اهتزاز الأرض ، مما يجعلها تجربة أكثر عنفا». وأكدت أن هناك زلازل كبيرة بمرور الوقت، وقالت «إن نمو السكان بمرور الوقت أدى إلى مزيد من الضحايا بعد هذه الزلازل»، كما أكدت أن الزلازل وقعت على عمق قريب جدا من السطح، مما زاد المأساة سوءا، وأضافت «وهذا يزيد اهتزاز الأرض ، مما يجعلها تجربة أكثر عنفا».

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