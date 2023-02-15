شكرا لقرائتكم خبر معابر إضافية تزيد قوافل المساعدات لسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما عبر وفد أممي إلى شمال غرب سوريا لتقييم الأضرار جراء الزلزالين اللذين وقعا في السادس من فبراير، حسب ما أكدت مصادر أممية، وتم تكليف الفريق بحسب المصادر، مبدئيا بالحصول على استعراض عام للوضع وآلية لمزيد من عمل الأمم المتحدة في سوريا.وتصل المساعدات الدولية ببطء إلى سوريا التي تعاني من حرب أهلية منذ أكثر من عقد. ووقع معظم الدمار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المناهضة للرئيس بشار الأسد.
كانت هذه تفاصيل خبر معابر إضافية تزيد قوافل المساعدات لسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.