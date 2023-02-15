نداء أممي لإغاثة السوريين

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وقال في تصريح صحفي «إن الأمم المتحدة تستعد لإطلاق نداء مشابه لتركيا، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية سارعت فور وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين بتخصيص 50 مليون دولار لجهود الإغاثة عبر الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ».وذكر أن جهود الاستجابة في سوريا تضم منظومة الأمم المتحدة بأسرها وشركائها الإنسانيين، وأنها تساعد في تأمين الإغاثة والحماية لنحو 5 ملايين سوري.
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