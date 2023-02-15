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نداء أممي لإغاثة السوريين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نداء إنسانيا لجمع 397 مليون دولار أمريكي لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا، حيث سيغطي النداء الاحتياجات الإنسانية لمدة 3 أشهر.

وقال في تصريح صحفي «إن الأمم المتحدة تستعد لإطلاق نداء مشابه لتركيا، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية سارعت فور وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين بتخصيص 50 مليون دولار لجهود الإغاثة عبر الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ».

وذكر أن جهود الاستجابة في سوريا تضم منظومة الأمم المتحدة بأسرها وشركائها الإنسانيين، وأنها تساعد في تأمين الإغاثة والحماية لنحو 5 ملايين سوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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