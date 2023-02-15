1000 منزل من الناتو لمنكوبي تركيا

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وأفاد بيان صادر عن القيادة المشتركة لقوات الحلفاء في نابولي بأن الاستعدادات متواصلة لإرسال المنازل سابقة التجهيز، إلى منكوبي الزلزال في تركيا، بهدف تأمين المأوى لهم، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.وأضاف البيان، بأن عملية نقل الدفعة الأولى من المنازل سابقة التجهيز ستتم الأسبوع المقبل، وتتضمن المنازل سابقة التجهيز الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمأوى.
وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن حكومة البلاد ستبدأ مارس القادم بناء 30 ألف وحدة سكنية للمتضررين من الزلزال.
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