بلينكن: الحاجة ملحة لتسهيل المساعدات

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وشد على ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزامها بفتح معبري باب السلام والراعي الحدوديين لأغراض إنسانية، بما في ذلك من خلال تفويض من مجلس الأمن، إذا لزم الأمر. وقال برايس «إن قرارا موسعا سيمنح الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية المرونة والقدرة على ما يحتاجونه لتقديم المساعدات بشكل أكثر فعالية إلى المحتاجين في سوريا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول «الحاجة الملحة» لتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.وشد على ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزامها بفتح معبري باب السلام والراعي الحدوديين لأغراض إنسانية، بما في ذلك من خلال تفويض من مجلس الأمن، إذا لزم الأمر. وقال برايس «إن قرارا موسعا سيمنح الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية المرونة والقدرة على ما يحتاجونه لتقديم المساعدات بشكل أكثر فعالية إلى المحتاجين في سوريا».

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