شكرا لقرائتكم خبر 15 فقيدا لبنانيا في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية وفاة 9 لبنانيين وفقدان 6 آخرين جراء الزلزالين اللذين ضربا تركيا في 6 فبراير الجاري، وذلك بحسب آخر الإحصاءات الواردة من سفارة لبنان في أنقرة.

وجاء في بيان للوزارة «إن أعداد المتوفين 9 أشخاص، نقلت جثامين 3 منهم إلى لبنان والـ6 الباقين تم دفنهم في تركيا. وأعداد المفقودين والمرجح أن يكونوا ما زالوا تحت الأنقاض 6 أشخاص. فيما أعداد الذين تم تأمينهم والتأكد من سلامتهم 70 شخصا».

وتابع البيان «إن أعداد الأشخاص الذين تم تداول أسمائهم على وسائل التواصل الاجتماعي على أنهم لبنانيون، من المرجح أن يكون قسم منهم من السوريين أو الفلسطينيين».