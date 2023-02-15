15 فقيدا لبنانيا في تركيا

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وجاء في بيان للوزارة «إن أعداد المتوفين 9 أشخاص، نقلت جثامين 3 منهم إلى لبنان والـ6 الباقين تم دفنهم في تركيا. وأعداد المفقودين والمرجح أن يكونوا ما زالوا تحت الأنقاض 6 أشخاص. فيما أعداد الذين تم تأمينهم والتأكد من سلامتهم 70 شخصا».وتابع البيان «إن أعداد الأشخاص الذين تم تداول أسمائهم على وسائل التواصل الاجتماعي على أنهم لبنانيون، من المرجح أن يكون قسم منهم من السوريين أو الفلسطينيين».
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