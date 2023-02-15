شكرا لقرائتكم خبر عن العلمين الجديدة درة الجمهورية الجديدة.. من مدينة ألغام للسحر والجمال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال الدولة المصرية تواصل إنجازاتها الكبرى من خلال المشروعات القومية الضخمة، والتى تتنوع ما بين المدن الجديدة والإسكان والطرق وغيرها، والتى كانت من ضمنها مدينة العلمين الجديدة، والتى شهدت العديد من مشروعات التنموية السياحية المختلفة خلال السنوات الماضية فى عهد القيادة السياسية الحالية.

تقرير لمؤسسة ماعت، كشف عن الإنجازات الكبرى التى تمت فى مدينة العلمين الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع، تبلغ مساحتها الإجمالية 50 ألف فدان، بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلى، حيث تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح، والتى نجحت الدولة المصرية فى تحويل حلم تنمية مدينة العلمين إلى واقع حقيقى على الأرض لتصبح من مدينة الألغام إلى مدينة السحر والجمال.

ويذكر أن المدن الجديدة فى مصر استراتيجية قومية تهدف إلى إحداث التنمية الشاملة، عبر إعادة توزيع السكان وتحديث الخريطة السكانية والعمرانية، وتقوم الدولة المصرية حاليًا بتطوير سياسة عمرانية وطنية؛ بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعى، وخلق فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير بيئة عمرانية أفضل للجميع، ومعالجة المشكلات الناشئة عن تكدس النمو السكانى والنشاط الاقتصادي.