الصين تهدد الكيانات الأمريكية بشأن إسقاط البالون

ذكرت الصين أنها ستتخذ إجراءات ضد الكيانات الأمريكية المتعلقة بإسقاط بالون تجسس صيني مشتبه به قبالة الساحل الشرقي الأمريكي.

وفي إفادة يومية، لم يقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وين بين أي تفاصيل ولم يحدد أهداف الإجراءات.

وتقول الصين، إن المنطاد كان منطادًا غير مأهول للطقس انحرف عن طريق الخطأ عن مساره، وتتهم الولايات المتحدة بالمبالغة في رد فعلها بإسقاطه بصاروخ أطلق من طائرة مقاتلة من طراز F-22.

إنكار التجسس

وبينما تنكر الصين أن المنطاد كان أحد الأصول العسكرية، إلا أنها لم تحدد بعد الجهة المسؤولة أو الشركة الحكومية.

بعد أن أعربت في البداية عن أسفها لدخول المنطاد المجال الجوي الأمريكي، ردت الصين على اتهامات التجسس لواشنطن، إلى جانب تهديداتها بالانتقام.

وقال وانغ في إفادة «تعارض الصين ذلك بشدة وستتخذ إجراءات مضادة وفقا للقانون ضد الكيانات الأمريكية ذات الصلة التي تقوض سيادة الصين وأمنها».

وقال إن الصين «ستعمل بحزم على حماية السيادة الوطنية وحقوقها ومصالحها المشروعة».

فرض العقوبات

ومنذ إسقاط المنطاد في 4 فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ستة كيانات صينية قالت إنها مرتبطة ببرامج الفضاء الجوية في بكين.

وفي وقت لاحق، صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على إدانة الصين «لانتهاكها الفاضح» لسيادة الولايات المتحدة والجهود المبذولة «لخداع المجتمع الدولي من خلال مزاعم كاذبة حول حملات جمع المعلومات الاستخبارية».

كما ألغى وزير الخارجية أنطوني بلينكين زيارة إلى بكين كان كثيرون يأملون في أن تؤدي إلى استقرار العلاقات التي انهارت وسط الخلافات حول التجارة وحقوق الإنسان ومطالبة تايوان والصين ببحر الصين الجنوبي.

سلوك عدواني

وأوضح السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل، إن اقتحام البالون الصيني كان جزءًا من نمط السلوك العدواني من قبل بكين.

وأشار إلى قيام الصين مؤخرًا بإطلاق ليزر من الدرجة العسكرية على سفينة دورية لخفر السواحل الفلبينية، ومضايقة الطائرات الأمريكية من قبل الطائرات الصينية، وافتتاح الصين مراكز شرطة غير قانونية في الولايات المتحدة وأيرلندا ودول أخرى.

مضيفا: «البالون بالنسبة لي ليس حادثة منعزلة، إذا كانت الصين تريد أن تكون عضوًا محترمًا في المجتمع الدولي، فأنت تتصرف بشكل مناسب وفقًا لبعض المبادئ الأساسية. أي أنك لا تفتح مراكز شرطة في دول أخرى جاهلين بقوانينها وكأن قوانينك ليس لها أي حدود».

ثلاثة أجسام

وبين السفير «هذه ليست بالضبط صفات وخصائص سياسة حسن الجوار»، في إشارة إلى تواصل الصين مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

بينما قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن ما لا يقل عن ثلاثة أجسام طائرة شوهدت في المجال الجوي الياباني منذ عام 2019 يُعتقد بقوة أنها بالونات تجسس صينية. وقالت إنها احتجت وطلبت تفسيرات من بكين.

وقال كبار المشرعين في الحزب الحاكم في اليابان، يوم الأربعاء، إنهم يدرسون توسيع قانون قوة الدفاع الذاتي ليشمل أيضًا انتهاكات المجال الجوي الياباني بواسطة البالونات الأجنبية.

إطلاق نظريات

أضاءت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بنظريات أن بايدن نشر الأجهزة الجوية كوسيلة لإلهاء الأمريكيين عن قضايا أخرى أكثر إلحاحًا. وشملت تلك المخاوف الهجرة والتضخم والحرب في أوكرانيا وتحقيقات الجمهوريين مع هانتر بايدن، نجل الرئيس.

في حين أن تركيز الادعاءات كان أعلى على المواقع الهامشية التي تحظى بشعبية لدى الأمريكيين من اليمين المتطرف، ظهرت الشائعات التي لا أساس لها من الصحة ونظريات المؤامرة على منصات أكبر مثل Twitter و Facebook أيضًا.

أشارت إحدى النظريات الأكثر شيوعًا إلى أن البيت الأبيض والبنتاغون يستخدمان الأجهزة المحمولة جوًا لصرف الانتباه عن التسرب الكيميائي في وقت سابق من هذا الشهر في أوهايو.

- زادت المنشورات عبر الإنترنت التي تشير إلى وجود كائنات فضائية بنحو %300 منذ تحديد البالون الأول، وفقًا لتحليل أجرته وكالة أسوشيتد برس من قبل شركة Zignal Labs، وهي شركة استخبارات إعلامية مقرها سان فرانسيسكو. تضمنت مراجعة Zignal ملايين المنشورات على منصات مثل Facebook و Twitter و Reddit.

- ذكر الخبراء أنه يتعين على الحكومة الفيدرالية أن توازن بين رغبة الجمهور في معرفة التفاصيل والحاجة إلى السرية فيما يتعلق بالأمن القومي والدفاع.

- يسعى رد بكين على هذا الخلاف الدبلوماسي الأخير إلى تصوير الصين على أنها الفاعل المسؤول، مع تجنب مزاعم المراقبة التي قدمتها الولايات المتحدة، وفقًا لكنتون تيبو، الخبير الصيني في مختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي التابع للمجلس الأطلسي، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تتعقب الأجانب والتضليل والدعاية.

- ودحضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير ادعاءً خرج من ملحمة البالون.

- وقالت لا يوجد -مرة أخرى- أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج كوكب الأرض مع عمليات الإزالة الأخيرة هذه».