استطلاع AP-NORCيكشف تراجع الدعم الأوكراني في الولايات المتحدة

أظهر استطلاع AP-NORC أنه خف التأييد بين الجمهور الأمريكي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، والمساعدة الاقتصادية المباشرة، مع اقتراب الغزو الروسي من مرحلة قاتمة مدتها عام واحد.

تزويد السلاح

وبين الاستطلاع أن %48 ذكروا بأنهم يؤيدون تزويد الولايات المتحدة بالسلاح لأوكرانيا، في حين عارض %29 وقال %22 إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون.

وذلك أقل مما ظهر في مايو 2022، بعد أقل من ثلاثة أشهر من الحرب، حيث قال %60 من البالغين الأمريكيين، إنهم يؤيدون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وينقسم الأمريكيون بشكل متساوٍ، حول إرسال الأموال الحكومية مباشرة إلى أوكرانيا، حيث أيد %37 وعارضها %38، بينما قال %23 أيًا منهما. وتأتي مؤشرات تراجع الدعم لأوكرانيا، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس جو بايدن للسفر إلى بولندا الأسبوع المقبل، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لأكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

الاهتمام بالأولويات

وقال أحد المشاركين الجمهوريين يدعى جو هيرنانديز، 44 عامًا، من بروكلين، كاليفورنيا: «إنني متعاطف مع وضع أوكرانيا وأشعر بالسوء تجاههم، لكنني أشعر أننا بحاجة إلى الاهتمام أولاً بالأولويات هنا في بلدنا».

وأضاف، أنه من الصعب دعم الإنفاق الأمريكي السخي، على المساعدة العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، عندما لا تمتلك العديد من المجتمعات الأمريكية، الموارد اللازمة للتعامل مع تداعيات عبور المهاجرين.

وعد المواصلة

وقد صرح بايدن مرارًا وتكرارًا بأن الولايات المتحدة، ستساعد أوكرانيا «طالما استغرق الأمر» لصد الغزو الروسي، الذي بدأ في 24 فبراير من العام الماضي. في السر، حذر مسؤولو الإدارة المسؤولين الأوكرانيين، من أن هناك حدًا لصبر الكونجرس المنقسم بشكل ضيق - والجمهور الأمريكي - على تكاليف حرب بلا نهاية واضحة.

ووافق الكونجرس على حوالي 113 مليار دولار من الإنفاق الاقتصادي والإنساني والعسكري في عام 2022. قدرة بايدن

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز أسوشيتد برس- NORC لأبحاث الشؤون العامة.

أن %19 من الأمريكيين لديهم قدر كبير من الثقة، في قدرة بايدن على التعامل مع الوضع في أوكرانيا، بينما قال %37 إنهم لا يملكون سوى بعض الثقة و %43 لديهم القليل من الثقة.

وتعددت وجهات النظر حول تعامل بايدن مع الانقسام إلى حد كبير على أسس حزبية. من بين الديمقراطيين، قال %40 إن لديهم قدرًا كبيرًا من الثقة في بايدن للتعامل مع الموقف، و%50 لديهم بعض الثقة و%9 بالكاد. ومن بين الجمهوريين، تقول أغلبية كبيرة «%76» إنهم لا يملكون أي ثقة، هذه الأرقام لم تتغير إلى حد كبير منذ مايو الماضي.

تلاشي المقاومة

ولكن مع استمرار الحرب - وصمود القوات الأوكرانية في وجه الجيش الروسي الأكثر قوة - تلاشت بعض تلك المقاومة. ووافق بايدن على إرسال قاذفات صواريخ متعددة خفيفة، تعرف باسم HIMARS، وأنظمة صواريخ باتريوت ومركبات برادلي القتالية، ودبابات أبرامز والمزيد. ومع ذلك، يواصل بايدن رفض طلب أوكرانيا للحصول على طائرات مقاتلة.

قانون الإنفاق

وتعهد رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، من ولاية كاليفورنيا، قبل فوزه في منصب المتحدث، بأن الجمهوريين لن يكتبوا «شيكًا على بياض» لأوكرانيا بمجرد توليهم زمام الأمور. وانتقد بعض الجمهوريين الأكثر ميلًا إلى اليمين، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، من ولاية كنتاكي، بسبب دعمه لمشروع قانون الإنفاق البالغ 1.7 تريليون دولار، والذي تضمن حوالي 47 مليار دولار لأوكرانيا.

عقوبات اقتصادية

وأظهر الاستطلاع أن غالبية الأمريكيين، %63، ما زالوا يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، على الرغم من أن ذلك أيضًا انخفض من %71 قالوا ذلك في مايو 2022.

ويقول %59 إن الحد من الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الأمريكي، أكثر أهمية من معاقبة روسيا بشكل فعال، حتى لو كان ذلك يعني أن العقوبات أقل فعالية.

نتائج عامة

بشكل عام، يُظهر الاستطلاع أن حوالي ربع الأمريكيين، %26، يقولون إن الولايات المتحدة يجب أن يكون لها دور رئيسي في الموقف، بانخفاض من %40 في مارس 2022.

ويقول %49 إن الولايات المتحدة يجب أن يكون لها دور ثانوي، و%24 فقط يقولون إنه لا ينبغي أن يكون له دور، منذ «مارس» الماضي.

الديمقراطيون:

يظل الديمقراطيون أيضًا أكثر ميلًا من الجمهوريين، إلى تفضيل فرض عقوبات اقتصادية على روسيا «%75 إلى %60»

وقبول اللاجئين من أوكرانيا «%73 إلى %42»

وتوفير الأسلحة لأوكرانيا «%63 إلى %39»

وإرسال الأموال الحكومية إلى أوكرانيا «%59 إلى %21».

كما تراجع الدعم على الأقل بشكل طفيف بين الديمقراطيين والجمهوريين منذ مايو الماضي.