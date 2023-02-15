الاحتجاجات تطيح بمحافظ إيراني

استقال حاكم محافظة إيلام غربي إيران، بابك محمدي أوندي، من منصبه، بعد احتجاجات شهدتها المحافظة، تسببت في سقوط جرحى من قوات الشرطة.

واضطر إلى تقديم استقالته في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إيرنا»، إنه «تقدم باستقالته من منصبه»، وثمن تعاون كبار مسؤولي المحافظة والهيئات المختلفة معه، دون أن يوضح سبب الاستقالة.

احتجاجات دهلران

لكن وكالة أنباء «إيلنا» الإيرانية الإصلاحية، قالت إن استقالة بابك محمدي أوندي، جاءت على خلفية احتجاجات، شهدتها مدينة دهلران التابعة لمحافظة إيلام غربي إيران، ذات الغالبية الكردية الليلة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، أنه «من المفترض أن يناقش أعضاء المجلس استقالة رئيس بلدية إيلام، في اجتماع مقرر الأحد المقبل».

وتم اختيار محمدي أوندي حاكماً لمحافظة إيلام، من قبل أعضاء مجلس المدينة «الحكومة المحلية» في 11 من أبريل 2022.

وشهدت مدينة دهلران التابعة لمحافظة إيلام، احتجاجات شعبية مناهضة للنظام الإيراني، تخللها إطلاق نار من قبل مسلحين على قوات من الباسيج والشرطة.

وأعلن الحاكم الخاص لمدينة دهلران، لطيف صادقي، الأربعاء، عن إرسال شرطي إلى المستشفى، إثر إطلاق نار واشتباكات في الساحة المركزية لهذه المدينة.

تمثال الباسيج

وأشارت تقارير غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن مجموعة من شبان دهلران المحتجين حاولوا «التجمع في ساحة كوبوتران «الباسيج سابقاً» بهدف تدمير تمثال الباسيج، عندما اشتبكوا مع قوات الأمن».

وعقب نشر الخبر الرسمي للاشتباكات في المدينة، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا»، الأربعاء، «اعتقال جميع منفذي» إطلاق النار، وتم تحديد هويتهم بأنهم من «أهالي دهلران وبعضهم من مدن مجاورة»، دون ذكر عددهم.

ونقلت إيرنا عن لطيف صادقي، قوله إن هؤلاء «المجهولين» نزلوا إلى الشوارع الليلة الماضية، بعد «فشل المشاغبين في جعل المدن تبدو غير آمنة».

الاحتجاجات الايرانية:

لا تزال الاحتجاجات واسعة النطاق، بعد وفاة مهسا أميني منتصف سبتمبر2022 مستمرة، وإن كانت متقطعة، رغم مرور 5 أشهر على الاحتجاجات الشعبية في البلاد، التي أدت إلى مقتل أكثر من 500 شخص، وفقًا لإحصاءات غير رسمية.