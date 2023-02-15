"قرية قسمها الصدع لشقين".. إدارة الكوارث التركية: القشرة الأرضية تحركت 7.3 متر بفعل الزلزال

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في آخر بيان لها، الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023، أن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 متر بفعل زلزال كهرمان مرعش.



جاء ذلك على لسان مدير الحد من مخاطر الزلازل في "آفاد"، أورهان تتار، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة.



وأضاف تتار: "اهتزت قشرة الأرض بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض".



كما أضاف قائلاً: "إن الزلزال المزدوج ضرب مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم".



وأردف: "نحن نواجه وضعاً غير عادي، والعدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن بلغ 3858".



وفي توضيح لذلك، أشار إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر بلغ 1253، في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية ما بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر 394.



ولفت إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها ما بين 5 و6 درجات بلغ 38، مبيناً أن هذه الهزات "كبيرة جداً".



وفي 6 فبراير/شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.



صدوع في ملاطية

وتسبب الزلزال المزدوج جنوبي تركيا في حدوث صدوع بعمق مترين إلى 10 أمتار في ريف قضاء دوغان شهير بولاية ملاطية.



حيث أدى الزلزال إلى حدوث صدوع وانهيارات قرب بعض المنازل في قرية "أسكي كوي" التي يبلغ عدد سكانها 400 نسمة وتضم حقول مشمش.



وفي حديثه لـ"الأناضول" قال عزيز جانبولاط: "لم نعرف ما حصل لحظة الزلزال، لم نستطع الذهاب للطرف الآخر بسبب وجود صدع، فهناك انهيار يبلغ مترين في الجانب الجنوبي للقرية".



من جانبه، ذكر المسن إمام قايا البالغ 80 عاماً، أن صدوعاً بعمق 8 إلى 10 أمتار حدثت في بعض المناطق بالقرية.



بدوره، لفت علي طوبشو أنهم عاشوا لحظات رعب مع سحابة دخان حدثت جراء الزلزال.



زلزال تسبب بكوارث

يشار إلى أن الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا، الإثنين 6 فبراير/شباط 2023، تسبب في انحناء قضبان السكك الحديدية بولاية كهرمان مرعش.



وفي أحدث القصص التي نشرها "عربي بوست"، وثق مراسلوه من موقع الحدث كيف تحركت منازل من أماكنها، حيث فوجئ سكانها الذين عادوا إليها بعد أن غادروها هرباً لحظة الزلزال، كيف انزاحت منازلهم بالكامل داخل نهر العاصي!



وهو ما يُظهر مدى قوة الزلزال الذي ضرب الولاية وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، والذي أسفر عن دمار هائل، وخلّف آلاف القتلى وعشرات آلاف من الجرحى.



في أحدث إحصائية، أودى الزلزال في تركيا بحياة 35 ألفاً و418 شخصاً، وأكثر من 100 ألف مصاب.



يأتي هذا فيما تتواصل جهود إنقاذ المصابين من تحت أنقاض المباني المدمرة، لليوم العاشر، حيث نجحت الفرق في إنقاذ كثيرين.



تُعد الهزة الأرضية التي ضربت تركيا وسوريا، أقوى زلزال على مستوى العالم تسجله هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، منذ هزة أرضية بجنوب المحيط الأطلسي النائي، في أغسطس/آب 2021.



(الاناضول)