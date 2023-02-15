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محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، المقرر أن تقام ضمن منافسات الدور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ويسعى نادي برشلونة إلى تحقيق فوز لا بديل عنه، لمصالحة جماهيره بعد فشل التأهل إلى الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والهبوط إلى الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يقع مانشستر يونايتد ضيفًا على برشلونة مساء الغد الخميس ضمن منافسات ذهاب الدور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

وتذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري لجميع مجريات الدوري الأوروبي في نسخته الجارية.