شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يعلن قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تين هاج قائمة الفريق لمواجهة نادي برشلونة الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.

وجاءت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي كالتالي:



حراس المرمى: ديفيد دي خيا، توم هيتون، جاك بوتلاند.

الدفاع: فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، تيريل مالاسيا، رافائيل فاران، ديوجو دالوت، لوك شو، آرون وان بيساكا، براندون ويليامز.

الوسط: برونو فرنانديز، فريد، كاسيميرو، فاكوندو بيليستري، زيدان إقبال، كوبي ماينو.

الهجوم: ماركوس راشفورد، جادون سانشو، فوتر فيجهورست، أنتوني إيلانجا وألكسندر جريناتشو.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لخوض مباراة أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد يوم الخميس الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.