شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل آرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. مُفاجأت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، آرسنال لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني، برصيد 48 نقطة.

تشكيل آرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في البريمرليج

وجاء تشكيل آرسنال لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، في منافسات الدوري الإنجليزي، كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: ألكسندر زينشينكو- جابرييل- ويليام ساليبا- تاكييرو تومياسو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد- جورجينيو - جرانيت شاكا.

خط الهجوم: بوكايو ساكا- إدواردو نيكتاه- جابرييل مارتينيلي.