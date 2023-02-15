شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة آرسنال.. مُفاجأة في الهجوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره آرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستعد بعد قليل، مانشستر سيتي لمواجهة نظيره آرسنال، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني، برصيد 48 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة آرسنال

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نظيره آرسنال، في منافسات الدوري الإنجليزي، كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - ناثان آكي

خط الوسط: كيفين دي بروين - رودري - إلكاي جندوجان - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز - إرلينج هالاند - جاك جريليش.