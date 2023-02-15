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إيران تتخذ إجراءً يخص أرصدتها الأجنبية في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وفي تقرير له، أفاد الموقع الإعلامي للبنك المركزي والمصارف الايرانية "ايبنا" اليوم الأربعاء، أنه تم عقد صفقات بيع بقيمة 300 مليون يورو عبر منصة " نيما "الالكترونية يوم أمس (مخصصة لبيع المصدرين حوالاتهم من النقد الأجنبي).

وأشار إلى أنّه اليوم أيضا تم طرح 100 مليون يورو عبر المنصّة المذكورة، حيث تم عقد صفقات بقيمة 28 مليون يورو للشركات الخاصة، وبقية المبلغ قيد المراحل النهائية من البيع.

وأضاف "ايبنا" أن طرح الأرصدة الإيرانية الموجودة بالعراق سيتواصل في الأيام المقبلة، وأن التجار سيتمكنون عبر هذه الانفراجة من تسريع وتيرة العمليات التجارية والمصرفية عبر تلك الأرصدة فضلا عن تغطية واردات السلع الأساسية بشكل سريع ومناسب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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