انت الان تتابع خبر النزاهة تعلن تنفيذ مذكرة قبض بحق متهمين اختلسا 3.5 مليار دينار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان، إن "العمليَّة التي نفذت بموجب مذكرة قضائيَّة، تمكن فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أمين صندوق في المصرف الصناعي، وموظف في دائرة عقارات الدولة؛ لإقدامهما على اختلاس مبلغ قدره (٣.٤٢٨.٠٠٠.٠٠٠) مليارات دينار عراقي".واوضحت أن "المتهمين أقدما على اختلاس المبلغ بموجب (٣٣) صكاً محرراً من المصرف الصناعي لأمر دائرة عقارات الدولة"، مشيرة إلى أن "الصكوك تتعلق بمزايدة علنيَّة تخص عقارات تابعة لوزارة الماليَّة، حيث تمكن الفريق من ضبط الصكوك بعد اعتراف أمين الصندوق بأنه أقدم - بالاتفاق مع ممثل دائرة عقارات الدولة - بإصدار انتفاء حاجة للصكوك؛ ليتم على إثرها اختلاس تلك المبالغ".

ونوهت النزاهة في بيانها بـ"تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات العراقي، وبعد تصديق اقوال المتهمين تم إصدار أوامر قبض بحق متهمين آخرين".