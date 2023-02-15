شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة! تشيلسي يطلب التعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة ضم نادي تشيلسي الإنجليزي للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار خلال الفترة القادمة.

تشيلسي يطلب التعاقد مع نيمار

وأكدت التقارير الصحفية أن مالك نادي تشيلسي التقي مع ناصر الخليفي رئيسي مجلس ادارة نادي باريس سان جيرمان في باريس لمناقشة شروط انتقال نيمار إلي تشيلسي الصيف المقبل.

موعد مباراة تشيلسي القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي لخوض مباراة أمام نظيره نادي بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي ونادي بروسيا دورتموند اليوم الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مع نظيره نادي وست هام الإنجليزي بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.