شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يعلق على استعداداته لمواجهة آرسنال بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، على مواجهة الفريق أمام نظيره آرسنال، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره آرسنال، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: ليس من الطبيعي تسجيل 25 هدفًا، لكنني كنت أعلم أن هذا الفريق معتادعلى تسجيل 100 هدف في الموسم، لذلك بالنسبة لي كمهاجم كنت أعرف أنني سأشارك وأحرز الأهداف.

وأشار: هدفي هو الفوز بالألقاب، في الوقت الحالي، لا يمكننا التفكير كثيرًا فيما قد يحدث في شهر مايو، وأعتقد أنه يتعين علينا أن نأخذكل مباراة على حدة - لكن الفوز بالمباراة اليوم، هذا هو هدفي.

وأردف: الدوري الإنجليزي الممتاز هو صعب ومنافسة صعبة، كل مباراة لها أهمية كبيرة وعندما خسرنا أمام توتنهام، كنا خارج كل شيء،وفجأة الآن عدنا للمنافسة، علينا أن نركز على كل مباراة على حدة، ونسترخي قليلا.

وتابع: أوديجارد لاعب كرة قدم جيد وأخيرًا يظهر إمكاناته الكاملة، إنه يظهر للعالم كم هو جيد، من الرائع حقًا رؤيته.

وواصل: يجب أن أبقى مركزًا أثناء المباراة لأن الكرة يمكن أن تأتي في أي وقت، عندما لا أتوقع ذلك، يمكن أن تأتي الكرة أمامي مباشرةوبعد ذلك يجب أن أكون مستعدًا للقيام بالحركة.

وأكد: لقد استمتعت حقًا بوقتي مع دورتموند، أمضيت عامين ونصف العام رائعين هناك ولعبنا كرة قدم جيدة.

وختم: الآن، نلعب كرة قدم جيدة في السيتي، بالطبع، هناك الكثير من الأشياء المختلفة، اللاعبون والمديرون، ولكن في النهاية، وظيفتي هي تسجيل الأهداف وأن أكون في المقدمة.