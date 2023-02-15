شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تتفقد مطار شرم الشيخ.. ومدير أمن المطار يستعرض معدلات الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولى فور وصولها مدينة شرم الشيخ.

وجاءت الجولة على هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة من اليوم وعلى مدار 4 أيام لمدينة شرم الشيخ، وتضمنت الجولة متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مطار شرم الشيخ الدولي، وتفقد صالات السفر والوصول والأسواق الحرة.

واستمع وفد اللجنة إلى استعراض ياسر شاهين نائب مدير المطار عن معدلات الحركة الوافدة، والإجراءات الأمنية المتبعة.

وأوضح نائب مدير المطار، أن الإجراءات الأمنية تتم وفق المعايير العالمية، وأنه تم مضاعفة الأجهزة لتقليل مدة الانتظار، وعمل بوابات خاصة لدخول الموظفين.

وأشادت النائبة نورا علي، بمستوى الأداء والتشغيل والطفرة التي تشهدها المطار، كونه أصبح يمثل وجهة حضارية حقيقية للسياحة المصرية.

ويضم الوفد كل من النائبة نورا على رئيسية اللجنة، وأحمد الطيبى وكيل اللجنة، وأمانى الشعولى أمين سر اللجنة، كما يضم النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد إدريس، والنائب بهاء الدين أبو الحمد، والنائبة سحر عطية، والنائب سليمان عطيوى، والنائب عماد الدين الدرجلى والنائب محمد طه.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى يوم السبت القادم يلتقى خلالها أعضاء اللجنة محافظ جنوب سيناء والمسؤولين والمستثمرين السياحيين.