شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم رحلة للعاصمة الإدارية الجديدة ويوزع مواد غذائية على المواطنين بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

نظمت أمانة العمال والفلاحين بقسم الظاهر، فاعلية "النظافة من الإيمان" بالتنسيق والتعاون مع شركة ارتقاء لنظافة وتجميل شوارع الحي.

وفي سياق منفصل، تابعت أمانتا التعليم والبحث العلمي والمرأى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانية.

كما نظمت أمانتا المهنين والعلاقات الحكومية بقسم الزاوية الحمراء، ندوة توعوية تحت عنوان "أمراض الشتاء وكيفية علاجها" داخل مكتبة مركز شباب الزاوية.

وفى محافظة الجيزة

أطلقت أمانة قسم الوراق، قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة محمد، وشملت الكثير من التخصصات واستفاد منها أكثر من 600 مواطن ولاقت استحسان الجميع، وفي غضون ذلك وجهت الإدارة التعليمية بالوراق جزيل الشكر لحزب مستقبل وطن تقديرًا للجهود المبذولة في دعم المنظومة التعليمية وتم تنظيم احتفالية شهدت تكريم أمين الحزب بالوراق.

كما اختتمت أمانة مركز أوسيم، أولى قوافلها لمحو الأمية التي تشمل جميع قرى أوسيم حيث عقدت أمانة الحزب امتحانات واستكتاب لكافة المتقدمين لفصول محو الأمية وتم تسليم شهادات محو الأمية لعدد كبير من الأهالي المتقدمين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بأوسيم.

كما واصلت أمانة قسم إمبابة، فتح أبواب معرضها الخاص بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار العمل على محاربة الغلاء، وتوفير السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المادية على المواطنين.

كمت استكملت أمانة قسم الحوامدية، حملتها الموسعة لتنفيذ مبادرة "الحوامدية بلا أمية" بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، حيث استقبلت مقرات الحزب تأهيل الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية وتأهيلهم لخوض إجراء اختبار استكتاب الدارسين الذي انعقد بمركز شباب مني الأمير.

كما واصلت أمانة قسم الطالبية، حملتها التي انطلقت مع بداية الفصل الدراسي الثاني لتوزيع هدية الرئيس على تلاميذ المدارس الحكومية، حيث تم اليوم توزيعها على تلاميذ مدرستى خالد بن الوليد والعروبة وذلك قبل دخولهم المدارس مما أسعدهم وأولياء أمورهم.

كما واصلت أمانة مركز البدرشين، بالمركز الدفع بسيارات متنقلة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لأهالي قرى المركز، حيث تم توفير سيارة متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لخدمة أهالي قرية دهشور، وذلك لبيع السلع الغذائية من سكر وأرز ومعلبات وبقوليات وزيوت وبعض أنواع اللحوم المجمدة.

وفي محافظة شمال سيناء

والصت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، في المرحلة النهائية، لليوم الثاني على التوالي، حيث شاركت 6 إدارت تعليمية على مستوى المحافظة كل إدارة بثلاث مراحل تعليمية، والتي أسفرت نتائج اليوم عن صعود إدارة العريش التعليمية وإداراة بئر العبد التعليمية للمرحلة النهائية في جميع المراحل التعليمية الثلاث ليتم الإعلان الرسمي للفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة في المرحلة الإعدادية والإبتدائي غداً الخميس.

وفي محافظة الشرقية

اختتمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، سلسلة دوراتها التدريبية والندوات التثقيفية والتي تهدف لتأهيل وتثقيف كوادر الحزب للحياة السياسية وتنمية الوعي وتأصيل مفهوم القيادة ،حيث نظمت الأمانة ندوة تثقيفية، تحت عنوان "مهارات الإتصال وإعداد فرق العمل وفن الاتيكيت والظهور الإعلامي".

وفي محافظة القليوبية

أطلقت أمانة المرأة بمدينة قها، حملة توزيع مكبرة شملت في البداية عددا كبيرا من المساعدات العينية للبطاطين، علي المواطنين والأسر الأكثر إحتياجا والغير قادرين والأولي بالرعاية، لمواجهة برد الشتاء القارس، ضمن مبادرة "شتاء دافىء"، كما شملت الحملة عدد من السلع الغذائية مختلفة منها "عدس وبقوليات".

كما نظمت أمانة مركز ومدينة كفر شكر، رحلة للعاصمة الإدارية الجديدة لنشر الوعى المجتمعي وحرصاً على مجابهة الشائعات الهدامة التي تحارب الدولة وإنجازاتها القومية ونقل الصورة الحقيقية للمواطنين على ماتم تنفيذه على أرض الواقع.

وفي محافظة الوادى الجديد

"نظمت أمانة مركز بلاط، ندوة صحية عن التغيرات النفسية والجسمانية في مرحلة المراهقة.

كما اختتمت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية مجانية في مجالي البرمجة وصعوبات التعلم, لطلاب الجامعات والخريجين لعدد 130 متدربا بالتعاون مع مركز الدراسات النوعية للغات والكومبيوتر وإدارة الأعمال والسياحة والفنادق بمدينة موط.

وفي محافظة المنوفية

نظمت أمانة مدينة ومركز منوف، ندوة تحت عنوان "أحدث وسائل تنظيم الأسرة"، فى قرية دبركي، وشهدت الندوة حضورا مكثفا لسيدات القرية ولاقت استحسان السيدات مطالبات بتكرارها، وفي سياق متصل، أقامت الأمانة، معرضا لجميع السلع الغذائية الأساسية، في قرية العامرة، وشهد المعرض إقبال وإستحسان أهالي القرية.

كما واصلت أمانة مركز أشمون، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، لليوم الثاني على التوالي، والتي تنافس فيها 55 طالبا من المرحلة الإعدادية على مستوى مدارس محافظة المنوفية، وشهدت المسابقة تنافسا شديدا وحماسا بين طلاب المدارس المشاركة لمدة ساعتين، وأسفرت نتائجها عن فوز مدرسة شعشاع الإعدادية المشتركة بإدارة أشمون بالمركز الأول، تلتها مدرسة حسين الغراب الإعدادية بإدارة شبين الكوم، فيما احتلت المركز الثالث مدرسة مصطفي كامل الإعدادية المشتركة بإدارة الشهداء، وأخيرا فاز بالمركز الرابع مدرسة قومبانية الخطاطبة الإعدادية بإدارة السادات.

وفي محافظة الإسماعيلية

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بالمرحلة الإعدادية، والتي شهدت منافسات قوية بين صفوف الطلاب والطالبات، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي بفوز مدرسة الفاروق عمر من إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، ومدرسة التل الجديدة من إدارة التل التعليمية.

وفي محافظة الغربية

دعمت أمانة مركز زفتى، مركز شباب زفتي، بعدد من الأجهزة الرياضية، والتي ضمت 15 ترابيزة، و60 كرسى، وترابيزة تنس طاولة، وترابيزة بلياردو، وعدد 10 كرة قدم، وكولدير مياه للشرب.

وفي سياق أخر، نظمت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمركز، دورات تدريبية للسيدات على كيفية صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية وذلك من خلال ندوة لتمكين المرأة من بعض الأعمال والصناعات البسيطة التي تمكنها من الإعتماد على النفس في مواجهة أعباء الحياة.

كما واصلت أمانة مركز السنطة، إقامة سلسلة من المنافذ لبيع اللحوم البلدي الطازجة بسعر 190 للكيلو بفارق 70 جنيها عن مثياليتها بالأسواق الخارجيه اليوم، فى قرية شنره البحرية، بناء علي طلبات أهالي مركز السنطه لليوم 16 علي التوالي.

وفي محافظة الفيوم

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة"، بنسخته الثانية، فى ديوان عام مديرية التربية والتعليم، للمرحلة الثانوية بمشاركة 7 إدارات تعليميه على مستوى المحافظة، بمشاركة 63 طالب وطالبة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالأتي، فوز مدرسة زهراء الاندلس الخاصة_ إدارة غرب بالمركز الأول، ومدرسة محمد مصطفى الخولى الثانوية _ إدارة شرق بالمركز الثاني.

وفى محافظة الدقهلية

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة "أوائل الطلبة"، للمرحلة الثانوية بين مختلف مراكز المحافظة حيث شارك عدد 4 مدارس باجمالى عدد 36 طالب وطالبة بين عدد 4 مراكز، وأسفرت نتائج التصفيات عن فوز مدرسة رفعت عاشور الثانوية بميت سلسيل.

وفي محافظة بني سويف

نظمت أمانة بندر بني سويف، قافلة طبية مجانية تضمنت ندوة عن أهمية الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي والأمراض الفيروسية، وفحص طبي للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي، وأهمية الولادة الطبيعية، وكيفية الكشف المبكر عن اى امراض ومساعدة ذلك في العلاج، وعدم اللجوء الى الولادة القيصرية بدون دواعي طبية. وذلك بمقر كنيسة مارمينا بكاتدرائية شرق النيل، وتناولت القافلة ندوة تثقيفية صحية شاركت بها عدد كبير من السيدات والفتايات: أهمية الكشف المبكر عن امراض الثدي، وأهمية الولادة الطبيعية، وكيفية الكشف المبكر عن اى امراض ومساعدة ذلك في العلاج، وعدم اللجوء الى الولادة القيصرية بدون دواعي طبية، كما تضمنت القافلة إجراء فحص طبي للكشف المبكر عن سرطان الثدي لعدد من السيدات.

وفي محافظة أسيوط

عقدت أمانة الشباب بالمحافظة، ورشة عمل بحضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة وشباب الحزب، وذلك لنشر التوعية السياسية وترسيخ مبادئ الحزب بين الشباب وتجهيز الشباب للاستحققات السياسية القادمة.

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بموسمه الثاني، وسط منافسة مصيرية وحاسمة بين المدراس في المرحلة الثانوية، وأسفرت عن فوز مدرستي خديجة يوسف الثانوية بنات، وجمال العطيفى الثانوية بنين ليصل النهائي المدرستين وتحديد منهم المركز الأول على مستوى المحافظة فى المنافسة.

وفي محافظة أسوان

واصلت أمانة مركز دراو، تنظيم القافلة الطبية المجانية للكشف عن أمراض العيون، لليوم الثاني على التوالي، في قرى غرب النيل قرية بنبان، حيث تم توجيه قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات فقدان البصر إلى قرية بنبان بغرب النيل وتوابعها وذلك بالتعاون مع مركز آي كير للعيون، وشهدت القافلة توافد عدد كبير من المواطنين بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة العامرية أول فعالية تكريم لأوائل الطلبة بالمرحلة الإعدادية، وذلك بمدرسة سند 2 بالنهضة، من أجل تشجيعهم على التفوق والنجاح.

كما نظمت أمانة ذوي الهمم بدائرة المنتزة ثالث، ندوة تثقيفية تحت عنوان "طاقة مش إعاقة"، وقد أُقيمت الندوة بمقر الأمانة بالسيوف شماعة.

كما نظمت أمانة قسم المنتزة أول فاعلية ميدانية بهدف تنظيف الشوارع والأرصفة، وكان ذلك بنطاق الوحدة الحزبية بمنطقة دربالة.

كما افتتحت أمانة قسم الدخيلة، فصل محو الأمية بشياخة محمد شمس بالدخيلة القبلية، ويعد هذا الفصل هو الثالث المُسجّل بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وكان ذلك باسم أمانة المرأة التابعة للقسم، ويعدّ محو الأمية عاملًا أساسيًسوق لتحقيق التنمية المستدامة، إذ أنه يتيح تعزيز المشاركة في سوق العمل، وتحسين الأحوال الصحية، والحد من الفقر، فضلاً عن توفير مزيد من فرص الحياة.

كما نظمت أمانة قسم اللبان قافلة طبية بشكل مجانِ، بمستشفى الأمل، للكشف عن الأمراض المزمنة وقياس الضغط و السكر، كما تم توزيع العلاج على الأهالي بالمجان، وكانت الفاعلية بالتنسيق مع إدارة المستشفى، وبمساهمة وزارة الصحة والسكان، كما شارك بها عددًا من المتطوعين من أمانة العمل الجماهيري بالقسم، كما نظمت أمانة العمل الجماهيري التابعة للقسم حملة ميدانية لرفع مخلفات الأشجار وتجميلها، بمدرسة جمال الدين الأفغاني، للحفاظ على المظهر الجمالي.

وفي محافظة السويس

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، حملة مكبرة لتوزيع عدد كبير من عبوات المساعدات العينية من المواد الغذائية والخضروات على الأسر الاكثر إحتياجا والأولي بالرعاية، فى منطقة الساحل بحى عتاقة ومنطقة الفرز بحى السويس، وذلك وفقًا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر إحتياجا والغير قادرين.

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، المرحلة الثانية من التصفيات النهائية بعد انتهاء المرحلة الأولى بين الإدارات التعليمية الثلاثة فى المراحل المختلفة الإبتدائية والإعدادية والثانوية وتم صعود مدرسة من كل إدارة لكل مرحلة، وأسفرت النتيجة النهائية عن فوز معاذ بن جبل الإعدادية ممثل إدارة الجناين التعليمية بالمركز الأول.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.