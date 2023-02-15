شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: شبكة الطرق الجديدة شريان حياة للتنمية الشاملة والجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن منظومة الطرق وشبكة النقل بشكل عام شهدت إنجازات كبيرة على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، ساهمت هذه المشروعات الكبيرة فى ربط محاور الدولة المصرية بعضها ببعض، خاصة وأن منظومة نقل وشبكة الطرق بمثابة شرايين الحياة، وعند إقامة المدن والتوسعات العمرانية لابد من ربطها بشبكة طرق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ربط الطرق يساعد فى زيادة حركة التجارة، وزيادة الاستثمارات وتشغيل الشباب فى المشروعات، ومن ثم فإن تطوير شبكة الطرق هو واحد من أهم مرتكزات خطة التنمية المستدامة، وفلسفة الجمهورية الجديدة على جودة الحياة، وطرق أفضل معناها سهولة فى الانتقال وتوفير للوقود، مؤكدا أن المشروعات التى تمت فى ملف الطرق والكبارى والموانئ لم تتم منذ أكثر من ثلاثين عاما، ولأن النقل هى أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة، فقد حظى ملف الطرق باهتمام كبير من الدولة وبذلت فيه جهدا عظيما.

وأشار عضو النواب، إلى أن شبكة الطرق الجديدة تعتبر عصب الحياة فى مصر، وساهمت بقوة فى السيولة المرورية والتجارة الداخلية والخارجية، وربط المجتمعات عمرانية جديدة، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، وشبكة الطرق تساهم بشكل فعال لنهوض الاقتصاد القومى، خاصة وأن الطرق تعد أولى خطوات التنمية، إضافة إلى أن شبكة الطرق ومنظومة النقل الجديدة تقلل من استخدام الوقود والتلوث وتوفير العملة الصعبة، بما يترتب عليه من توفير الوقود وقطع الغيار.