الناتو: يجب أن تنتصر أوكرانيا في حرب الاستنزاف

ياسر رشاد - القاهرة - قال ينس ستولتنبرغ خلال كلمة للأمين العام لحلف الناتو، انه من المقرر ان نزيد من القدرة الإنتاجية سعيا للحصول على الذخائر اللازمة للجيش الأوكراني، وما رأيناه هو وجود حاجة كبيرة إلى تلك الذخائر.

أوكرانيا تصدر 56% من صادراتها الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي

وأضاف أن زيادة إنتاج الذخيرة من شأنها أن تحدث تغييرا فعليا، والتنسيق جار بشكل وثيق بين الحلفاء في الناتو.

وتابع :"يجب أن تنتصر أوكرانيا في حرب الاستنزاف الجارية حاليا مع روسيا".



وحث ستولتنبرغ الدول الأعضاء الثلاثين على الالتزام بإنفاق ما لا يقل عن 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع

بحلول موعد محدد.ما هو واضح هو أنه إذا كان من الصواب الالتزام بإنفاق 2 بالمئة في عام 2014، فسيكون الأمر أكثر صوابا الآن لأننا نعيش في عالم أكثر خطورة.وقال أن هناك حرب شاملة تدور في أوكرانيا وأوروبا، كذلك نرى التهديد المستمر للإرهاب، ونرى أيضا التحديات التي تفرضها الصين على أمننا، بالتالي، من الواضح أننا بحاجة إلى إنفاق المزيد.