استئناف الدراسة في 71 مقاطعة تركية في 20 فبراير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير التعليم التركي، محمود أوزر، استئناف الدراسة في 71 مقاطعة في 20 فبراير، بينما لا يسرى القرار على المناطق المتضررة.

وأشار إلى أن عدد الطلاب في مدارس المقاطعات التي ضربها الزلزال يبلغ 3 ملايين و784 ألفاً و411 طالباً، لافتاً إلى نقل عدد منهم إلى مدارس بمقاطعات أخرى.

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وعن موعد بدء الدراسة في المناطق المتضررة، قال أوزر: "ستكون هناك خطة بعد انتهاء عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين، التي ننتهي

منها بنهاية الأسبوع".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن 35418 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي، ما يجعل الكارثة الأكثر فتكا منذ تأسيس البلاد قبل 100 عام، في حين قتل ما يزيد عن 5000 شخص في سوريا، وأسفر زلزال إرزنجان الهائل في عام 1939 عن مقتل حوالي 33000 شخص.