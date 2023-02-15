فقدان 73 مهاجرًا بعد تحطم قاربهم قبالة سواحل ليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 73 مهاجرا أصبحوا في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لقوا حتفهم، وذلك في أعقاب حادث غرق مأساوى لقارب قبالة السواحل الليبية.

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وأوضحت المنظمة أنه بحسب ما ورد فقد غادر القارب الذي كان يقل 80 شخصا من قصر الكيار أمس الثلاثاء متوجها إلى أوروبا، لافتة إلى سبعة ناجين عادوا إلى الشواطئ الليبية في ظروف بالغة الخطورة، حيث يرقدون حاليا في المستشفى في الوقت الذي انتشل الهلال الأحمر الليبي والشرطة المحلية حتى الآن 11 جثة.

وأضافت أن هذه المأساة الأخيرة ترفع عدد الوفيات

في طريق وسط البحر الأبيض المتوسط إلى أكثر من 130 حالة وفاة حتى الآن هذا العام، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 1450 حالة وفاة بواسطة مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في عام 2022.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن وسط البحر المتوسط لايزال أكثر المعابر البحرية دموية في العالم، حيث يحصد أكبر عدد من الأرواح كل عام.

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