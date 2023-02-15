الخصاوي يؤكد على عمق العلاقات بين الأردن والسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الأردن والسعودية عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء في مكتبه بمجلس النوَّاب، رئيس وأعضاء لجنة الأخوَّة البرلمانيَّة السُّعودية - الأردنيَّة في مجلس الشُّورى السُّعودي.

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وشدد الجانبان على عُمق العلاقات الأخويَّة الاستراتيجيَّة المتميِّزة بين البلدين الشَّقيقين والتي تحظى برعاية واهتمام الملك عبدالله الثَّاني، وخادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وقال رئيس الوزراء الأردني إنَّ السعوديَّة تحظى بمكانة خاصَّة لدى الملك عبدالله الثَّاني والأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد، وعلى مستوى القيادات والمؤسَّسات والشَّعب الأردني.



كما أكد تطلُّع البلدين الشَّقيقين الدَّائم إلى ترسيخ العلاقات الأردنيَّة – السُّعوديَّة باعتبارهما "يتنفَّسان برئة واحدة.



ورحَّب الخصاونة بزيارة لجنة الأخوَّة البرلمانيَّة السُّعودية - الأردنيَّة في مجلس الشُّورى السُّعودي إلى الأردن، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي يبذلهما البلدان الشَّقيقان من خلال الزِّيارات واللِّقاءات المستمرَّة سواءً على مستوى القيادات أو

المؤسَّسات، بهدف تعزيز العلاقات وتطوير أوجه التَّعاون بما يخدم المصالح والقضايا المُشتركة.



بدوره، أشاد رئيس لجنة الأخوَّة البرلمانيَّة السعوديَّة - الأردنيَّة الدكتور إبراهيم القنَّاص، بالعلاقات التَّاريخيَّة المتينة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والحرص الأكيد والمُشترك على ترسيخها في مختلف المجالات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، مؤكِّدا المكانة الخاصَّة التي يحظى بها الأردن لدى المملكة العربيَّة السُّعوديَّة قيادةً وشعبا.



حضر اللِّقاء وزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة المهندس وجيه عزايزة، ومساعد رئيس مجلس النوَّاب ذياب المساعيد، والسَّفير السُّعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري، وأعضاء الوفد السُّعودي اللِّواء محمَّد بن إبراهيم العجاجي، والدكتورة عائشة عريشي، والدكتورة أميرة الجعفري، وزاهر الشَّهري.

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