الشرق الأوسط على موعد مع حدوث زلزال مدمر تتجاوز قوته 7.5 ريختر

ياسر رشاد - القاهرة - توقع أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الهاشمية، د. مصدوق التاج، حدوث زلزال يضرب الأردن والمنطقة المحيطة، تتجاوز قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد "التاج"، أن وقت حدوث الزلزال، أمر غير معلوم، ويظل في أمر الغيب، لكن المؤشرات والشواهد جيولوجية، تشير الى وجود صدعين رئيسيين بالأردن.

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وأوضح خبيرالجيولوجيا أن المنطقة معرضة لحدوث زلزال قوي بسبب، وجود تخزين لمقدار هائل من الطاقة في باطن الأرض، مشيرًا الى أن المنطقة لم تتعرض لزالال قوية منذ ألف عام .

ويذكر أن تعرضت دولة الأردن صباح اليوم، الى هزتين أرضيتين بجنوب منطقة وادي

عربة، والبحر الميت، ولم يسفرا الزلزالين عن تسجيل ضحايا حتى الآن.

وسجلت الهزتين الأرضينين التي ضربت البلاد 3 درجات على مقياس ريختر، وأفاد رئيس مركز رصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، بأن الزلازل وقعت صباح اليوم.

وتشهد منطقة البحر الميت وخليج العقبة نشاطا زلزاليا مستمرا، إلا أن معظم هذه الزلازل تسجل من قبل محطات الرصد الزلزالي دون الشعور بها.

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