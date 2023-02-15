مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 إلى مطار غازي عنتاب

وقدم سفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي خالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على المساعدات السعودية السخية المقدمة لضحايا الزلزال في بلاده التي أسهمت بفضل الله بتخفيف معاناة المتضررين والإسهام بتوفير ما يلزم من احتياجاتهم الطارئة.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.
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