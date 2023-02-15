الجواز السعودي يتقدم 5 مراكز في تصنيف الأقوى عالميا

أصدرت شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة، "هينلي وشركاؤه"، قائمة تكشف عن أقوى وأضعف جوازات السفر لعام 2023.

وحسب الشركة، تشاركت اليابان وسنغافورة المرتبة الأولى، حيث أن حاملي جواز سفرها يمكن أن يدخلوا إلى 193 دون دون تأشيرة دخول VISA، تلتها في المرتبة الثانية كوريا الجنوبية بإمكانية الوصول إلى 192 وجهة.

وحل الجواز السعودي في هذا التصنيف في المرتبة 63 عالميا، حيث تقدم 5 مراكز عن التصنيف السابق في 2022 إذ حل في المرتبة 68.

أما المرتبة الثالثة فتشاركتها كل من ألمانيا وإسبانيا بـ191 وجهة، وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ في المرتبة الرابعة (190 وجهة)، النمسا والدنمارك وهولندا والسويد في المرتبة الخامسة (189 وجهة)، فرنسا وأيرلندا والبرتغال والمملكة المتحدة في المرتبة السادسة (188 وجهة).

أما في المرتبة السابعة فأتت كل من الجمهورية التشيكية ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا والولايات المتحدة (187 وجهة)، وفي المرتبة الثامنة أستراليا وكندا واليونان ومالطا (186 وجهة)، في المرتبة التاسعة أتت المجر وبولندا (185 وجهة)، وفي المرتبة العاشرة ليتوانيا وسلوفاكيا (184 وجهة).

أما البلدان التي احتلت المراتب العشرة الأولى بأضعف جوازات السفر فهي: أفغانستان (27 وجهة)، العراق (29 وجهة)، سوريا (30 وجهة)، باكستان (32 وجهة)، اليمن (34 وجهة)، الصومال (35 وجهة)، النيبال (37 وجهة)، فلسطين (38 وجهة)، كوريا الشمالية وليبيا وبنغلادش (40 وجهة)، سريلانكا ولبنان وكوسوفو (41 وجهة).