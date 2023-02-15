شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يتغنى بقدرات تين هاج ومواجهة مانشستر يونايتد صعبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الدوري الأوروبي، واصفًا المباراة بالصعبة على الطرفين.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن على موعد مع مباراة رائعة، الفريقان يعيشان أفضل لحظة هذا الموسم، تين هاج غير شكل المان يونايتد".

وأضاف "مانشستر يونايتد يقوم بعمل رائع، أتوقع مباراة تتسم بالكثير من الحدة، وهو أمر مألوف في المنافسات الأوروبية، نريد أن نظهر قدرتنا على المنافسة ضد خصم قوي".

وتابع "مقولة أن يونايتد خصم بمستوى دوري الأبطال، غير عادلة لأننا في الدوري الأوروبي، وهم في لحظة غير عادية مقارنة ببداية الموسم".

وعن راشفورد، علق "لا نراقب لاعبا واحدا، قمنا بتحليل ما يفعلونه في الهجوم والدفاع، ولديهم تحول سريع، سنعمل على إيقافهم".

واستطرد "سيتم حسم الكثير في أولد ترافورد، أرى مباريات متقاربة، من المؤسف أننا لن نلعب الإياب على أرضنا، لا أعتقد أننا مرشحون، هناك فرق جيدة في هذه البطولة".

وأردف "دي يونج كان واضحا معي، حيث أراد البقاء في برشلونة، سعيد باللاعب الهولندي، فهو يقضي لحظات رائعة، وعدم احتساب قيمة مزدوجة للأهداف خارج الأرض، هو قرار عادل، أحب هذا النظام الجديد أكثر من السابق".

وحول أزمة رشوة نائب رئيس لجنة الحكام السابق، أجاب "أحاول التركيز على كرة القدم، النادي أصدر بيانا رسميا، وخلال هذه السنوات لم أكن موجودا في النادي، لكن يجب الدفاع بشكل منطقي".

واختتم "تين هاج مدرب رائع، تغيير الوضع في يونايتد ليس سهلا، وهو مدرب لديه نزعة هجومية ويظهر ذلك في كل مباراة، وهو مرجع للمدربين الذين يعتمدون على هذا الأسلوب".