انت الان تتابع خبر اختلس 400 مليون.. السجن ست سنوات على قائممقام سامراء سابقاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات، ورد لـ الخليج 365، أنَّ "الهيئة الثانية في محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على قائممقام سامراء سابقاً، عن جريمة اختلاس مبلغ الصك المسحوب على مصرف الرشيد / فرع سامراء والبالغة قيمته ( 416,515,000) مليون دينار، الخاص بمشروع ايصالاتٍ كهربائيَّةٍ في عموم محافظة صلاح الدين بموجب الأمر الإداريِّ المُرقَّم (255 لسنة 2014)".وأضافت الدائرة، أنَّ "محكمة الجنايات، بعد اطلاعها على الأدلة المُتوفِّرة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومقنعةً لإدانته ، فأصدرت قرار الإدانة وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".