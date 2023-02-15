انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بفتح شارع داخل الخضراء أمام الزائرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "وجّه بفتح الشارع الرابط بين منطقة العلاوي والجسر المعلق، المارّ داخل المنطقة الخضراء أمام جموع الزائرين المتجهين سيراً على الأقدام إلى مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) في مدينة الكاظمية المقدسة".وسيكون افتتاح الشارع أمام المارة، وفق البيان، "ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس".