شكرا لقرائتكم خبر عن 55 مرشحا بانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين.. تعرف على الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأغلقت اللجنة اليوم، الأربعاء، باب تلقى طلبات الترشح، وقالت إنه بفحص طلبات المرشحين على مدار الخمسة أيام على منصب نقيب الصحفيين وعضوية المجلس تبين أن الزميل أحمد على عبد السلام يفتقد شرطًا من شروط الترشح لمقعد النقيب وفقًا للقانون 76لسنة 1970 والذى ينص على "يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون.. قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب.."، حيث إن عضويته بجدول المشتغلين لم ينقض عليها 10 سنوات كاملة مع فتح باب الترشح.