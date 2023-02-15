انت الان تتابع خبر أمضت 222 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ امرأة في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن "فرق البحث والإنقاذ رصدت صوتا من تحت أنقاض أحد المباني في حي "خير الله" بقضاء "أونإيكي شباط" في الولاية".

وتمكنت الفرق من إنقاذ السيدة مليكة إمام أوغلو البالغة 42 عاما رغم مرور 222 ساعة على مكوثها تحت الأنقاض.



وكانت منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا شهدت في 6 من الشهر الجاري زلزالين متتاليين بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات."