انت الان تتابع خبر بعد تجدد الاحتجاجات.. استقالة حاكم محافظة إيلام الإيرانية من منصبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "بابك محمدي أوندي قدم استقالته من منصب حاكم محافظة إيلام" غرب إيران وذات الغالبية الكردية".

وثمن أوندي في بيان استقالته ما أسماه "تعاون كبار مسؤولي المحافظة والمنظمات المختلفة، معه"، دون أن يذكر سبب استقالته.



ومن المفترض أن يناقش أعضاء المجلس استقالة أوندي في اجتماع الأحد المقبل، وفي 11 من نيسان 2022، تم تعيين أوندي حاكماً لمحافظة إيلام من قبل أعضاء مجلس المدينة (الحكومة المحلية)".

وفي سياق متصل، شهدت مدينة دهلران التابعة لمحافظة إيلام الليلة الماضية احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة الإيرانية تخللها إطلاق نار من قبل "مسلحين على قوات من الباسيج والشرطة" بحسب السلطات المحلية.

وأعلن حاكم دهلران، لطيف صادقي، اليوم الأربعاء، عن "إصابة عنصر من قوات الشرطة بجروح ونقله إلى المستشفى إثر إطلاق نار واشتباكات في الساحة المركزية لهذه المدينة".

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا" عن هذا المسؤول، قوله إن "المتورطين في هذا الحادث هم عملاء للأجانب ويعملون على استهداف الأمن في دهلران"، على حد وصفه.

مبيناً أن "هؤلاء الأشخاص أطلقوا النار على أشخاص وقوات من الأمن في الليلة الماضية".

لكن كما ورد في تقارير غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعت مجموعة من شبان مدينة دهلران المحتجين في ساحة كوبوتران (الباسيج سابقاً) منذ الليلة الماضية، بهدف تدمير تمثال الباسيج، ووقع اشتباك مع قوات الأمن.

